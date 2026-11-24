Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.



Öte yandan, kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü. Bölgede güvenlik ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır