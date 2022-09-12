Arda Turan profesyonel futbolculuk kariyerini resmen noktaladı!

Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve Avrupa'da Atletico Madrid, Barcelon gibi dev kulüplerde top koşturmasının ardından Medipol Başakşehir ile Türkiye'ye geri dönen Arda Turan son olarak başladığı yer olan Galatasaray'ın formasını terletmişti. Son günlerde geleceği ile ilgili kararını vermesi beklenen 35 yaşındaki isim profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

EŞİNİN HESABINDAN PAYLAŞTI!

Vedasını eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube hesabından paylaştığı 'Arda'nın Vedası' isimle video ile duyuran Arda Turan, Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan futbol kariyerinin tüm detaylarına bu veda videosunda yer verdi.

"BİR BAYRAM SABAHI TERİM..."

Videoda Fatih Terim ile tanışma serüvenine de yer veren Turan, "Fatih Terim'le Florya'da bir bayram sabahı tanıştım. Bana doğru yaklaştığında, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. 13-14 yaşındaydım, adımı çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Adımı biliyor olması, beni çok mutlu etmişti." ifadelerini kullandı.

VİDEO SONUNDA DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Videonun son kısmındaki sözler dikkat çekti. "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti." diyen Turan, "Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." sözleriyle teknik direktörlük sinyalleri verdi.

UEFA KUPASINI KALDIRDI!

Arda Turan, 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Atletico'da ise La Liga şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı. Arda, Devler Ligi'nde de finale çıkan takımda öne çıkan isimlerden biriydi.

BARCELONA SERÜVENİ

Türk futbolu adına önemli bir adım atan ve Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, Messi, Neymar gibi yıldız oyunculardan kurulu bir kadroda yer aldı. Arda Turan, Katalan ekibinde 55 maçta 15 gol ve 10 asist üretti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Arda Turan, 100 kez giydiği milli formayla 17 gol üretti. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla hafızalara kazındı. Arda Turan'ın kariyerine Galatasaray'da devam edeceği ve sportif direktör Cenk Ergün'ün yardımcısı olacağı gündeme gelmişti.

ARDA TURAN KİMDİR?

30 Ocak 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine Altıntepsi altyapısında başladı. Daha sonra Galatasaray altyapısına geçti. Manisaspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a döndü. 2011'de sarı-kırmızılı takımdan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. 2015'te ise 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu. Katalan devinde 2.5 sezon top koşturan Arda, 15 Ocak 2018'de Başakşehir'e kiralandı. Tecrübeli isim, 2020'de ise Galatasaray'a dönmüştü. Sol kanat ve on numara mevkilerinde forma giyen Arda Turan, 100 kez terlettiği A Milli Futbol Takımı formasıyla 16 gole imzasını attı.