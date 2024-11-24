Arda Turan sinirden deliye döndü! Eline ne geçtiyse çimlere fırlattı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Eyüpspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Eyüpspor'un golü 27. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller ise 55. dakikada Dal Varesanovic ve 75. dakikada Ali Sowe'dan geldi. Öte yandan konuk takımda Amir Hadziahmetovic, rakibine yaptığı müdahale sonrası 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARDA TURAN ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmada Rizespor'un beraberliği yakaladığı gol sonrası çok sinirlenen Arda Turan, adeta deliye döndü. Yedek kulübesinde çılgına dönen Arda, oyuncularına çok kızarken ve hem akreditasyon kartını hem de montunu çıkartarak yere fırlattı. Genç teknik adamın kameralara yansıyan o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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(Görüntüler Fanatik'ten alınmıştır)