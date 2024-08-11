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  4. Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçına çıktı! Başarılı hocanın o görüntüsü gündem oldu

Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçına çıktı! Başarılı hocanın o görüntüsü gündem oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.08.2024 23:06
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Eyüpspor'un başında Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde Alanyaspor hocası Fatih Tekke ile görüntüsü gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 1. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Açılış haftasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

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0 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

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Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan da ilk Süper Lig maçına çıkarken karşılaşma öncesi Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENİ YAĞMURU

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Turan ve Tekke kulübelerinin olduğu bölüme birlikte giderken samimi görüntüler futbolseverler tarafından sosyal medyada çokça beğeni aldı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Süper Lig Eyüpspor Arda Turan Fatih Tekke son dakika
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