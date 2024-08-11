Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçına çıktı! Başarılı hocanın o görüntüsü gündem oldu

Süper Lig'de heyecan 1. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Açılış haftasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan da ilk Süper Lig maçına çıkarken karşılaşma öncesi Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Turan ve Tekke kulübelerinin olduğu bölüme birlikte giderken samimi görüntüler futbolseverler tarafından sosyal medyada çokça beğeni aldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)