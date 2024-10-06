Arda Turan ve tüm stat onu alkışladı! Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan akrep vuruşu... Fatih Terim'i akıllara getirdi!

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. İlk devresi golsüz geçilen mücadelede Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti.

Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Konyaspor'un galibiyet golü 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.

AKREP VURUŞU YAPTI

Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı'dan herkesten alkış alan estetik bir hareket geldi. Adil Demirbağ'ın vurduğu top Ali Çamdalı'nın bulunduğu noktaya gelirken, çamdalı topa 'akrep' vuruşu yaptı.

ARDA TURAN TEBRİK ETTİ

Çamdalı'nın bu hareketi statta bulunan taraftarlarca alkış alırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da kendisini alkışlayarak tebrik etti. Taraftardan alkış alan Ali Çamdalı'yı Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da kutladı.

AKILLARA FATİH TERİM GELDİ

Bu hareket akıllara Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim'i getirdi. Deneyimli teknik adam 2013'te Emirates Cup'taki Porto maçında taç çizgisi kenarında 'akrep' vuruşu yapmış, tribünleri coşturmuştu. İngiliz basını bu hareketi manşetlere taşımıştı. Sarı-kırmızılı takım maçı Felipe Melo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)