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  4. Arda Turan ve tüm stat onu alkışladı! Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan akrep vuruşu... Fatih Terim'i akıllara getirdi!

Arda Turan ve tüm stat onu alkışladı! Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan akrep vuruşu... Fatih Terim'i akıllara getirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.10.2024 16:34
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Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürerken 8. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Konyaspor rakibini 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın henüz 17. dakikasında çok konuşulan bir an yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. İlk devresi golsüz geçilen mücadelede Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti.

Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Konyaspor'un galibiyet golü 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.

AKREP VURUŞU YAPTI

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Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı'dan herkesten alkış alan estetik bir hareket geldi. Adil Demirbağ'ın vurduğu top Ali Çamdalı'nın bulunduğu noktaya gelirken, çamdalı topa 'akrep' vuruşu yaptı.

ARDA TURAN TEBRİK ETTİ

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Çamdalı'nın bu hareketi statta bulunan taraftarlarca alkış alırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da kendisini alkışlayarak tebrik etti. Taraftardan alkış alan Ali Çamdalı'yı Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da kutladı.

AKILLARA FATİH TERİM GELDİ

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Bu hareket akıllara Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim'i getirdi. Deneyimli teknik adam 2013'te Emirates Cup'taki Porto maçında taç çizgisi kenarında 'akrep' vuruşu yapmış, tribünleri coşturmuştu. İngiliz basını bu hareketi manşetlere taşımıştı. Sarı-kırmızılı takım maçı Felipe Melo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Fatih Terim Süper Lig Konyaspor Eyüpspor Arda Turan son dakika
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