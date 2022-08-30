Ardahan Valisi Öner, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şehit yakınları ve gazilerle kutladı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Asker Gazinosu'nda düzenlenen resepsiyona, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hüseyin Öner, burada şehit yakınları ve gazilerle ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.

Öner, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Bu gurur ve mutluluğa ortak olanlara teşekkür eder Öner, "30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir." diye konuştu.

Öner, Türk milletinin kimseye boğun eğmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan'ın 1071 Malazgirt Zaferi ile ayak bastığımız vatanımızın tapusu 30 Ağustos zaferi ile tescillenmiştir. Milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelelerin sonucunda kazanılan bağımsızlığını koruyacak ve asla kimseye boyun eğmeyecektir."

Vali Öner, daha sonra beraberindekiler ile hazırlanan pastayı kesti.