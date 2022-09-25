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Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

25.09.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.

Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı.

Karla kaplı yaylada yer yer sis de etkili oluyor.

Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:06
İkindi
15:29
Akşam
18:10
Yatsı
19:30
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

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