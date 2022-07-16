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Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

16.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması amacıyla düzenlenen "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı.

Göle festival alanında yapılan etkinliğe, kentteki vatandaşların yanı sıra İstanbul ve çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi.

Aşıkların söyleşisi ile başlayan festivalde, alana kamyonla 1 ton kaşar getirildi.

Vali Hüseyin Öner'in dilimlediği peynirler, vatandaşlara ikram edildi.

Vali Öner, festivalde yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihi, coğrafi ve toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin tanıtımında bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını belirten Öner, "Ülkemizin dört bir yanından buraya gelenlere 'hoş geldiniz' diyorum. Bölgenin geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olması nedeniyle çok önemli üretim değerlerimiz söz konusu. Bu nedenle bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bu yıl özellikle kaşar peyniri ve balda yüksek verim bekliyoruz, çiftçimizin yüzü inşallah gülecek." diye konuştu.

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin de ilçede üretilen kaşar peynirinin kendileri için çok önemli olduğunu, bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenleyerek ürünlerinin daha çok bilinmesini amaçladıklarını aktardı.

İki gün sürecek festival, halk oyunları gösterisi, gençlerin güreşmesi ve halk ozanların dinletisi ile devam etti.

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'da "21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

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