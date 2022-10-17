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Ardahan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

17.10.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Sisin yoğunlaştığı Karagöl ve İnönü mahallelerinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Özellikle Ardahan-Göle kara yolunun Kars ayrımında yoğunlaşan sis, bir süre sonra etkisini kaybetti.

Ardahan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'da sis

Ardahan'da sis

Ardahan'da sis

Ardahan'da sis

Ardahan'da sis

Ardahan'da sis

Ardahan'da sis

Ardahan'da sis

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan sis

Ardahan Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

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Sabah
06:16
Öğle
12:00
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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