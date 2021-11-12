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Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

12.11.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 75 yaş üstü kişilere yönelik başlatılan "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerini arayan yaşlılar, görevlilerce hazırlanan çipli kimlik kartlarını evinde alabiliyor - Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı: - "Şehrimizin en yaşlı bireyine çipli kimlik vermenin sevincini yaşadık. Çünkü hem hizmet ediyoruz hem yaşlılarımızın duasını alıyoruz"

GÜNAY NUH - Ardahan'ın en yaşlı kişisi olan 108 yaşındaki Gülbeyaz Palabıyık'a, 75 yaş üstü kişilere yönelik yürütülen "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında görevlilerin hazırladığı çipli kimlik kartı evinde teslim edildi.

Kent merkezine bağlı Yalnızçam köyünde yaşayan Palabıyık'ın yakınları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Adreste Nüfus Hizmeti"nden yararlanarak çipli kimlik almak için telefonla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü aradı.

Durumu öğrenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı da beraberindeki görevlilerle Palabıyık'ı evinde ziyaret etti.

Şehrin en yaşlı bireyi olduğu belirlenen Gülbeyaz Palabıyık'a, görevlilerce hazırlanan çipli kimlik kartı, Hoşafçı tarafından takdim edildi.

6 çocuğundan 21 torunu bulunan, yaşlılığa bağlı olarak konuşma, yürüme ve duyma sıkıntısı yaşayan Palabıyık, Hoşafçı ile görevlilere dua edip teşekkürlerini iletti.

- "Bu hizmetleri 75 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik yapıyoruz"

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı, AA muhabirine, 75 yaş üstü kişilere sunulan "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında çipli kimlik kartı vermek için 100'den fazla kişiye ulaştıklarını, hizmeti vatandaşların ayağına götürdükleri için memnun olduklarını söyledi.

Bu çalışmalara bizzat katılmaya çalıştığını dile getiren Hoşafçı, "Bugün de şehrimizin en yaşlı bireyine çipli kimlik vermenin sevincini yaşadık. Çünkü hem hizmet ediyoruz hem yaşlılarımızın duasını alıyoruz, çok farklı bir durum. Şu an Gülbeyaz ninenin söylediklerini çok anlamasam da memnun olduğu ve bize çok teşekkür ettiği her halinden belli oluyor. Bu durumlar bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Gülbeyaz Palabıyık'ın 70 yaşındaki oğlu Cafer Palabıyık da ilgililere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar ayağımıza kadar gelip hizmet ediyorlar. Aynı şekilde sağlıkçılar da Kovid-19 aşısını böyle evimize gelip anneme yaptılar, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

"Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında çipli kimlik kartı almak isteyen 75 yaş üstü kişiler, kendileri ya da yakınları aracılığıyla nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerini telefonla arayıp talebini iletiyor.

Bu talep üzerine yaşlıların evine gelen nüfus memurları, gerekli işlemlerin ardından çipli kimlik kartlarını hazırlayıp kendilerine evlerinde takdim ediyor.

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 75 yaş üstü kişilere yönelik başlatılan "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerini arayan yaşlılar, görevlilerce hazırlanan çipli kimlik kartlarını evinde a

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

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