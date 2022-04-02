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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in gözünden sakındığı kızını görenler şaşkına döndü!

02.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin'in sır gibi sakladığı kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı. Zafer Ergin'in kızı Esra güzelliğiyle dikkat çekerken ünlü oyuncunun torunuyla verdiği poz da büyük beğeni topladı.

Zafer Ergin, uzun yıllardır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ergin, bu kez sır gibi sakladığı kızı Esra Ergin ile gündeme geldi.

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Zafer Ergin'in kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.

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Zafer Ergin'in kızı Esra güzelliğiyle dikkat çekerken ünlü oyuncunun torunuyla verdiği poz da büyük beğeni topladı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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