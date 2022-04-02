Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in gözünden sakındığı kızını görenler şaşkına döndü!

Zafer Ergin, uzun yıllardır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ergin, bu kez sır gibi sakladığı kızı Esra Ergin ile gündeme geldi.
Zafer Ergin'in kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.
Zafer Ergin'in kızı Esra güzelliğiyle dikkat çekerken ünlü oyuncunun torunuyla verdiği poz da büyük beğeni topladı.
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