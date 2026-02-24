MAGAZİN

Sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu. 30 Ocak'ta gözaltına alınan Mika Raun, yurt dışındayken uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya içerik üreticisi Mika Raun ile sevgilisi Batuhan Can'a uyuşturucu testi yapıldı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batuhan Can ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu 1

UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı habere göre, Mika Raun ile sevgilisi Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batuhan Can ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu 2

"AMSTERDAM'DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"

Mika Raun Can, 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşı Batuhan Can ile uyuşturucu madde kullandığını ifade etmişti.

30 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan Mika Raun, ifadesinde şunları söylemişti;

"Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."

Sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batuhan Can ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu 3

"HAMİLELİK VİDEOSU BİR BUÇUK YIL ÖNCE ÇEKİLDİ"

Can, eleştirilen hamilelik videosu ile ilgili de ifade verdi. Can, videonun bir buçuk yıl önce çekildiğini ifade etti.

"Göstermiş olduğunuz videolardaki olayı anlatacak olursam "Kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekologda aldı" cümlemi kullanma nedenim kadın doğum doktorum Meltem hanıma gittiğim için böyle bir video çektim. Amacım kimse ile dalga geçmek, kendimi hamile göstermek değildi. Bu videoyu eğlenmek için çekmiştim.

