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Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı

17.07.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı

Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 24'üncüsü düzenlenen Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı.

Battalgazi ilçesi Arslantepe Höyüğü'nde start alan yarış, Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda sona erdi.

Beş kategoride düzenlenen ve 8 ilden 115 sporcunun katıldığı yarışın ödül töreni Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, törende yaptığı konuşmada, festivallerin amacının şehrin değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkarmak ve tanıtmak olduğunu, festival kapsamında da bisiklet yarışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gürkan, konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı

Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi

Malatya'da "Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışı düzenlendi
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