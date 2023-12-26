"Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti... Sydney Sweeney Noel pozlarıyla adından söz ettirdi!

Emmy Ödüllü 'Euphoria' dizisinin yıldızı Sydney Sweeney son dönemde gerek rol aldığı rollerle gerekse açıklamalarıyla oldukça popüler.
Güzel oyuncu, lise yılları boyunca göğüsleri 'büyük' olduğu için özgüvensiz hissettiğini ve göğüs küçültme ameliyatı olmayı hayal ettiğini açıklamıştı.
"Lisedeyken göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum ve 18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim" diyen ünlü isim devamında "Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti.
Göğüsleriyle barışık olan güzel isim dekolteli tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor. Noel için kırmızı bir elbise giyen ve derin dekoltesiyle dikkat çeken oyuncu verdiği pozlarla hayranlarından beğeni topladı.
Sweeney, "Çok genç yaşta vücudumu saklama sürecinden geçtim, ancak kendime daha fazla güvenmeye başladığımda bu değişti. Genç kızlara sahip oldukları bedenlerin harika ve güzel olduğunu göstermek istiyorum. Herkesin vücudu güzeldir. Kendinize güvendiğinizde ve kendi içinizde mutlu olduğunuzda, bu diğer insanlara da yansır" şeklinde konuşmuştu.