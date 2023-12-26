"Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti... Sydney Sweeney Noel pozlarıyla adından söz ettirdi!

Sweeney, "Çok genç yaşta vücudumu saklama sürecinden geçtim, ancak kendime daha fazla güvenmeye başladığımda bu değişti. Genç kızlara sahip oldukları bedenlerin harika ve güzel olduğunu göstermek istiyorum. Herkesin vücudu güzeldir. Kendinize güvendiğinizde ve kendi içinizde mutlu olduğunuzda, bu diğer insanlara da yansır" şeklinde konuşmuştu.