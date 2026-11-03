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Uzak Şehir 72. bölüm fragmanı izle! 'Sonunda beklediğimize değdi'

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi 72. bölümüyle ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman seyircisi harekete geçirdi. Uzak Şehir için sosyal medyada 'Sonunda beklediğimize değdi' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir 72. bölüm fragmanı izle! 'Sonunda beklediğimize değdi'
Öznur Yaslı İkier

Reytinglerini yeniden artıran Uzak Şehir pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu hafta 72. bölümüyle ekrana gelecek olan diziden yeni fragman geldi. Fenomen dizinin yeni fragmanı seyircisinden tam not aldı.

Yeni bölüm fragmanına Cihan'ın Enver'e kafa atışı ve parmağındaki yüzüğü çıkarışı damga vuruyor.

UZAK ŞEHİR 72. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Uzak Şehir 72. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Sonunda beklediğimize değdi', 'Mükemmel bir fragman', 'Lütfen artık cihan Alya birleşsin', 'Cihan yüzüğü çıkardı çok şükür' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir 72. bölüm fragmanı izle! Sonunda beklediğimize değdi 1

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Alya’nın yaşadığı bebeğini koruyamama korkusu, Cihan’la aralarındaki kopmayan bağı bir kez daha açığa çıkarır. Ancak saklanan gerçekler ve verilen sözler, birbirlerine yaklaşmalarını giderek zorlaştırır. Alya’yı aklamak ve Cihan Deniz’i korumak için Ecmel’in peşine düşen Cihan, bu hesaplaşmada karşısında yalnızca amcasının olmadığını fark eder.

Uzak Şehir 72. bölüm fragmanı izle! Sonunda beklediğimize değdi 2

Geçmişten gelen bir sırla sarsılan Sadakat, ailesini ayakta tutmak uğruna kendi içinde büyük bir savaşa girer. Konakta Berfin için kurulan sofra ise Alya ile Cihan’a ayrılığın acısını hiç beklemedikleri bir biçimde yaşatır. Cihan Deniz’in anne ve babasını bir arada tutma çabası, bastırılan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarır. Alya’nın oğluyla yeni bir hayata başlama umudu güçlenirken, Cihan’ın onu koruma isteğiyle kaybetme korkusu karşı karşıya gelir. Özgürlüğe açılacak bir kapı, ikisini çok daha ağır bir sınavın eşiğine getirecektir.

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Kanal D Uzak Şehir
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