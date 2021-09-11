Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci alet eleme müsabakaları sona erdi.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde alet eleme yarışları erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınan organizasyona, 24 ülkeden 82 sporcu ter döktü.

Tecrübe kazanmaları için yarışlara dahil edilen bazı ülkelerin sporcuları müsabakalarda sıralama dışı yarıştı.

Sporcular, yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.

- 3 milli sporcu adını finale yazdırdı

Milli cimnastikçilerden Göksu Üçtaş Şanlı, denge aletindeki 13.150 puanlık performansıyla elemelerde birincilik elde edip finalde yarışmaya hak kazandı. Yer aletinde de ter döken Göksu, 12.550 puanla adını finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı sporculardan Mehmet Ayberk Koşak, halka aleti elemesinde 13.500 puanla final hakkı elde etti.

Barfiks aletinde yarışan Hasan Bulut da 13.050 puanla finalde yarışmaya hak kazandı.

- Finallerde 6 milli sporcu madalya mücadelesi verecek

Organizasyonun final müsabakaları yarın saat 13.30'da başlayacak.

İlk eleme müsabakalarıyla birlikte final hakkı elde eden 6 milli sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Milli cimnastikçilerden Göksu Üçtaş Şanlı denge ve yer aletinde, Hasan Bulut kulplu beygir ve barfiks aletinde, İlayda Şahin asimetrik paralelde, Cemre Kendirci atlama masasında, Kerem Şener paralel bar aletinde, Mehmet Ayber Koşak ise halka aletinde Türkiye'yi temsil edecek.