Organizasyonun ilk gününde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sporcular genel tasnifte jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi.

Açılışta konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Mersin'de her yıl önemli organizasyonlar yaptıklarını belirterek, bu tür yarışların olimpiyatlar için oldukça önemli olduğunu aktardı.

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

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