YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

09.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel (Camili Havzası), doğaseverlerden her mevsim ilgi görüyor.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Macahel, Artvin'in en çok ziyaret edilen bölgeleri arasında yer alıyor.

Her mevsim turist çeken Macahel, sonbahar renklerinin kendisini göstermeye başladığı bugünlerde doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Arif Çakır, AA muhabirine, Ankara'dan turla Karadeniz'e geldiğini belirterek, "Sonbahar dönemine hiç denk gelmemiştim. Muhteşem bir renk cümbüşü var. Çok güzel bir tur oldu. Herkese gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

Bursa'dan gelen Gülgün Türkmen ise "Cennette gibiyiz sanki. İnanılmaz, çok güzel bir yer." ifadelerini kullanarak, bölgenin havasının da çok güzel olduğunu söyledi.

Yöre sakinlerinden İsmail Avcı da Macahel'in ilkbaharda güzel olduğunu ama sonbaharda ayrı güzellik oluşturduğunu kaydetti.

Sonbaharda bütün renklerin ortaya çıktığını anlatan Avcı, "Fotoğraf tutkunları bu aylarda gelip buraları çekiyor. Yerli ve yabancı turistler de geliyor. Bu doğayı herkesin görmesini isterim." diye konuştu.

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:05
İkindi
15:15
Akşam
17:50
Yatsı
19:09
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.