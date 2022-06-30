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Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

30.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 41'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı.

Halitpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Kortejde yer alan 750 kiloluk "Kadir Ağa" isimli boğaya ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yürüyüş sonrası Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Elçin, kentin kadim geleneklerinden olan boğa güreşlerini yaşatmak amacıyla 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'ni düzenliyor olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerinin bu yıl ilk defa belediye tarafından satın alınan alanda yapılacağını belirten Elçin, "Boğa güreşlerine yıldızlar ve küçük başaltı olarak iki yeni kategori eklendi. Yeniliklere bu geleneğimizi festival havasında geleceğe taşıyacağız." dedi.

Elçin, boğa güreşlerinin, boğaların birbirleri ile çekişmesi ya da kavga etmesi olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkesin bildiği gibi Artvin 7 mahalleden oluşuyor. Bahar geldiği zaman, hayvanların yaylaya çıkma vakti geldiğinde bütün mahallelerden boğalar Kafkasör Yaylası'na çıkar, orada boğalar birbirleri ile güreşirler. Güreşin içerisinden de bir baş boğa çıkar, lider boğa olur ve o lider boğa her yerde olduğu gibi sürünün lideri olur. Kafkasör'e çıktığımızda boğaların birbirleri ile güreşerek barışmasını, birbirleri ile kaynaşıp kardeş olmasını hep birlikte izleyeceğiz."

Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilecek güreşlerde 276 bin lira ödül dağıtılacağının altını çizen Elçin, 4 gün sürecek festivale herkesi davet etti.

Tören, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de, "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

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