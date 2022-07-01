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Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

01.07.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu kaydetti.

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi

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Anahtar Kelimeler:
Artvin heyelan kaya

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