Sağlık durumu iyi olan Altun'un, köye dönerken yolunu kaybettiğini, dışarıda kaldığı iki geceyi kullanılmayan mezra evlerinde geçirdiği ve yürüyerek Beşağıl köyüne gittiği öğrenildi.

Bu arada Vezirköy'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Beşağıl köyünün muhtarı Sinan Yavuz Demir'in ailesi, su ve yiyecek istemek için kapılarını çalan kişinin kayıp Altun olabileceğini düşünerek jandarmayı aradı.

Artvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulundu

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