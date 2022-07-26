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Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

26.07.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde nehirde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçedeki Yusufeli Barajı şantiyesi mevkisinde, dün serinlemek için Çoruh Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Harun Candan'ı (18) arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde Deniz Polisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmada, Candan'ın cesedi nehre girdiği noktadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulundu.

Ekiplerce sudan çıkartılan ceset, sedyeye konularak haltlarla yola çekildi, ardından ambulansla otopsi için Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Yusufeli Barajı inşaatı faaliyetlerini yürüten taşeron firmada çalıştığı öğrenilen Mardin nüfusuna kayıtlı Candan'ı arama çalışmalarına 7 Deniz Polisi, 4'ü JAK 29 jandarma ve 12 AFAD personeli katıldı.

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

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