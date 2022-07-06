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Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

06.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

ARTVİN (AA) - Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve içerisinde bisiklet yolu, asma köprüler, çeşmeler ve seyir teraslarının yer aldığı 52 kilometrelik Çoruh Ekoturizm Yolu, doğada zaman geçirmek isteyenleri bekliyor.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, kurum binasındaki toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelerek "Çoruh Ekoturizm Yolu" ve yapımı devam eden "Millet Ormanı" projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çoruh Ekoturizm Yolu'nun 52 kilometre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde olduğunu belirten Özkaya, Borçka Baraj Gölü kenarındaki Ambarlı köyünden başlayan yolun, Hatila Milli Parkı'nın da içinden geçerek 1850 metre yüksekliğindeki Genya Dağı'nda tamamlandığını söyledi.

Özkaya, doğayla iç içe ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan ekoturizm yolunun 8,9 kilometre uzunluğundaki Ambarlı-Tütüncüler, 16 uzunluğundaki Tütüncüler-Fıstıklı, 11 kilometre uzunluğundaki Fıstıklı-Kafkasör ve 16,1 kilometre uzunluğundaki Kafkasör-Genya Dağı parkuru olmak üzere birbiriyle bağlantılı dört parkurdan oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Güzergah boyunca görülebilecek ve fotoğraflanabilecek çok güzel yerler var. Borçka Barajı, Deliklitaş, Ormanlı Şelalesi, Tütüncüler ve Ormanlı köyleri, Hatila Vadisi Milli Parkı, Fıstıklı köyü mezrası, Kafkasör Şehir Ormanı ve festival alanı, Atabarı Kayak Merkezi, Genya Dağı ve sayısız doğa manzaraları ziyaretçilerini bekliyor. Artvin flora açısından oldukça zengin bir il. 2 bin 727 bitki taksonu ile Türkiye'nin en zengin ili. Bu taksonların 198'i endemiktir. Ziyaretçilerimiz bu parkurda bu zenginliğin bir kısmını görme şansına sahip olacak."

Kentte Atmaca mevkisinde 10,29 hektar ormanlık arazide millet ormanı kurma çalışmalarına da başlandığını kaydeden Özkaya, millet ormanını eylül ayında vatandaşların hizmetine açmayı planladıklarını aktardı.

Özkaya, konaklamasız orman parkı olarak kullanılacak alanda yürüyüş ve koşu parkuru, bisiklet parkuru, amfi tiyatro, seyir terasları, mini spor alanı gibi tesisler ile çeşitli aktivitelerin yapılmasına olanak sağlanacağını belirtti.

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

Artvin'deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor

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