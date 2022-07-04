ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 4 gün önce meydana gelen heyelanda kaya kütlelerinin tırın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu tır şoförünün cenazesi ülkesine gönderildi.
Şahmar Kerimov'un (38) cenazesi, Artvin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu yetkilileri ve Kerimov’un yakınları tarafından teslim alındı.
Cenaze, Artvin Belediyesine ait cenaze aracı ile Sarp Sınır Kapısı’na getirildi. Cenaze burada başka bir araca nakledilerek Azerbaycan'a gönderildi.
Öte yandan Hopa-Kemalpaşa arasında Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan alanında yürütülen teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde yola dökülen kaya kütlelerinin ve zarar gören tırların kaldırılması planlanıyor.
Heyelan bölgesinde yaklaşık 200 metrelik güzergahta, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Artvin'deki heyelanda hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Azerbaycan'a gönderildi
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