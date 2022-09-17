ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Küplüce Köyü'nün Karayiğit Mahallesi'nde Özden ve Necati Abanoz kardeşlere ait 4 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Yusufeli Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Artvin'deki yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz