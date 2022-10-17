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Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

17.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklardaki parke taşları imece usulü yeniden döşeniyor.

Borçka Belediyesince yürütülen su ve kanalizasyon gibi altyapı hatlarını yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklardaki çalışmaların daha hızlı tamamlanması için "Borçka'nın çevresini değiştirmeye çorbada tuzun, kaldırımda taşın olsun" sloganıyla sosyal medya ve belediye hoparlöründen dayanışma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında kadınların da bulunduğu grup, Muratlı Caddesi'nde devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmasına katılarak işçilerle birlikte parke taşı döşedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da katıldığı çalışma sırasında verilen molalarda, vatandaşlar horon oynayarak eğlendi.

Ercan Orhan, burada gazetecilere, belediye olarak ilçenin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşın da bu işi üstlenmesi ve dayanışma ağı oluşturmak için imece çağrısı yaptıklarını belirten Orhan, "Birlikte bu çalışmaları ne kadar hızlı bitirirsek vatandaşların da yaşam konforu o kadar artacaktır. Amacımız ulaştık, vatandaşımız çalışmaya sahip çıkmıştır." dedi.

Orhan, yaklaşık 2 hafta önce yine imece usulüyle benzer bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da devam edecek. İmece bu toprakların bir kültürü. Bu kültürü daha da geliştirmemiz gerekiyor. Dayanışma yaşatır. Dayanışmayla işler daha çabuk ilerler. İnşallah kar yağıncaya kadar bütün cadde ve sokakları bitirmiş olacağız." diye konuştu.

İlk imece çağrılarında 18 bin metrekarelik alanı parke taşıyla döşediklerini kaydeden Orhan, bugün ise 35 bin metrekarelik alanı tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Çalışmaya katılan İlknur Kasımoğlu Yalçın ise "birlik ve beraberlikten kuvvet doğar" düşüncesiyle parke taşı döşediğini belirterek, "İnşallah hep birlikte Borçka'yı daha güzel hale getireceğiz. Kadının gücü her yerde. Kadının olduğu her yerde işler yolunda gider. Elimizden geldiği kadar burada arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz." dedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Borçka imece

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