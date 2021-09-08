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Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor

08.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: - "İnsanlar ulaşılabilir olduğu zaman, aşı yaptırmayı düşünmeyenler dahi gelip aşı oluyorlar"

EDİRNE (AA) - Nüfusa oranla koronavirüs aşılama oranı en yüksek illerin başında gelen Edirne'de mobil aşı ekipleri yüksek aşılama oranında önemli rol oynuyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele toplumsal bağışıklığın sağlanması için köylerde, sanayi sitesi, alışveriş merkezleri ve Trakya Üniversitesi kayıt alanında aşılama faaliyetlerini sürdürüyor.

Sağlık Haftası kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde bilgilendirme standı kuran ekipler, aşı sırası gelenlerin aşılarını yaptı.

Standı ziyaret etmesi sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. İshak Yıldırım, kent genelinde aşılama çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Mobil aşılama çalışmalarıyla daha çok kişiye ulaştıklarını anlatan Yıldırım, "Sanayi sitelerinde aşılama çalışması yaptık. Bugün burada aşılama yapıyoruz. Trakya Üniversitesi kayıt alanındaki gençlerimizi aşılıyoruz. Yerinde aşılamanın faydasını görüyoruz. İnsanlar ulaşılabilir olduğu zaman, aşı yaptırmayı düşünmeyenler dahi gelip aşı oluyorlar. Sağ olsun tüm ekibimiz fedakarca çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede en etkin silahın aşı olduğunu belirten Yıldırım, aşılama oranının artmasıyla vaka ve vefat sayılarının düştüğünü vurguladı.

Aşı uygulamalarının başarıyla sürdüğü Edirne, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 89,7'lik oranla Türkiye'de en yoğun aşılama yapılan iller arasında 2. sırada yer alıyor.

Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor

- Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: - "İnsanlar ulaşılabilir olduğu zaman, aşı yaptırmayı düşünmeyenler dahi gelip aşı oluyorlar"

Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor

Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor

Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor

Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor

Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor

Aşılama oranı en yüksek illerden Edirne'de mobil aşı ekipleri etkin rol oynuyor
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