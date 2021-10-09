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  4. Aşk Adası'nın yıldızı Belle Hassan dekoltesiyle şaşkına çevirdi

Aşk Adası'nın yıldızı Belle Hassan dekoltesiyle şaşkına çevirdi

09.10.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile adını duyuran televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü TV yıldızı dün akşam Londra sokaklarında görüntülendi.

Geçen sene katıldığı Aşk Adası programı ile adını duyuran İngiliz televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hatrı sayılır bir takipçiye kavuştu.

GÖĞSÜNÜ GERE GERE YÜRÜDÜ

Paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa ilginç dekoltesiyle Londra sokaklarında görüntülendi.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Belle Hassan, göğüs dekolteli bluzüyle tüm bakışları üzerine çekti.
1998 doğumlu ünlü isim Belle, dudak uçuklatan göğüs dekoltesiyle sosyal medyada da adından söz ettirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Love Island İngiltere
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