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  4. Aşka gelen Serkay Tütüncü'den sevgilisi İlayda Alişan'a 'taş' iltifatı!

Aşka gelen Serkay Tütüncü'den sevgilisi İlayda Alişan'a 'taş' iltifatı!

16.06.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet adlı dizide İlker Ilgaz karakterine hayat vermesi ile yıldızı parlayan oyuncu Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Oyuncu çiftten İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına sevgilisi Serkay Tütüncü tarafından gelen yorum hayranlarının kalbini ısıtırken, Alişan'ın gönlünü bir kez daha çaldı.

Fox TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumiyet' adlı dizide İlker ve Ela karakterine hayat veren Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan dizideki aşklarını gerçek hayta taşıması ile çok konuşulmuştu. Tatilde el ele görüntülenmesinin ardından aşkları belgelenen çift, mutluyuz mesajı vermeye devam ediyor. Çiçeği burnunda çiftten Tütüncü aşka gelince sevgilisi Alişan'a iltifatlar yağdırdı.

Serkay Tütüncü'den sevgilisi İlayda Alişan'a 'taş' iltifatı!

Çiçeği burnunda çift Serkay Ttüncü, İlayda Alişan aşkı tam gaz devam ediyor.

DİZİDEKİ AŞK GERÇEK OLDU

DİZİDEKİ AŞK GERÇEK OLDU
Dizide iki aşığı canlandıran Tütüncü ve Alişan sette başlayan bu aşkı gerçek hayata taşıdı. Haklarında çıkan aşk iddialarını ilk etapta yalanlamıştı.

AŞKLARI BELGELENDİ

AŞKLARI BELGELENDİ
Yalnızca arkadaş olduklarını savunan çift geçtiğimiz haftalarda tatil yaptıkları esnada el ele göz göze görüntülenince yakayı ele verdi.
Yaşadıkları aşkı herkesten gizlediklerini ve bu fotoğrafların yayılmaması için gayret gösterseler de aşkları bu kare ile belgelenmiş oldu.

'MACHUP OLDUK'

'MACHUP OLDUK'
Ortaya çıkan görüntülerin ardından oyuncu çift yalanladıkları için mahcup olduklarını dile getirmişlerdi.
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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
demekki neymiş efendim adam taşmı toprak mı kontrol etmiş
diger kiz daha guzel

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