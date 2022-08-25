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Aşkı Memnu finali ne zaman? Tekrarı gösterilen Aşkı Memnu finali saat kaçta?

25.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkı Memnu finali bir kez daha Kanal D'de ekrana gelecek. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Beran Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi önemli oyuncuların yer aldığı fenomen dinin final bölümünün yayınlanacağı saat merak konusu oldu. Peki Aşkı Memnu finali ne zaman? Tekrarı gösterilen Aşkı Memnu finali saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Aşkı Memnu dizisi final bölümüyle bir kez daha ekrana geliyor. Dizinin son bölüm tekrarını yine izlemek isteyenler internette Kanal D yayın akışı için araştırma yapmaya başladı. Peki Aşkı Memnu finali ne zaman? Tekrarı gösterilen Aşkı Memnu finali saat kaçta?

AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN?

Aşkı Memnu dizisi bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek.
24 Haziran 2010 yılında final yapan dizinin büyük finalinin tekrarı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü izleyiciyle bir kez daha buluşacak.

AŞKI MEMNU FİNALİ SAAT KAÇTA?

AŞKI MEMNU FİNALİ SAAT KAÇTA?
Aşkı Memnu dizisinin final bölümü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki,

09:00 Neler Oluyor Hayatta,

10:00 Magazin D yaz,

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası,

13:00 Gelinim Mutfakta,

16:00 Üç Kız Kardeş,
18:30 Kanal D Ana Haber,

20: 00 Aşkı Memnu,

22:30 Dünya Hali,

00:30 Seversin,

03:15 Gelinim Mutfakta
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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı Memnu dizisi Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ Selçuk Yöntem bihter ziyagil
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