ASO'da "Türkiye-Karadağ İş, Hukuk ve Yatırımlar Programı" düzenlendi

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve ILIDA Uluslararası Hukuk, Kalkınma ve Yatırımlar Derneğinin iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye-Karadağ İş, Hukuk ve Yatırımlar Programı"nda 2 ülke arasındaki ticaret ve yatırım faaliyetlerinin hukuki ve ticari yönleri ele alındı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Oda Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Karadağ arasında 2008'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 2009'da imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve 2012'de imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması gibi önemli düzenlemelerin ekonomik ilişkilerin gelişmesi yolunda önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Serbest Ticaret Anlaşması ile Türk ihracatçılara, Karadağ pazarında Avrupa Birliği (AB) ihracatçıları ile eşit rekabet imkanının sağlandığını belirten Özdebir, Karadağ menşeli tüm sanayi mallarının Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin de sıfırlandığını dile getirdi.

Özdebir, Türkiye menşeli sanayi mallarına Karadağ tarafınca AB'ye tanınan tavizlerin gerisinde bir tercihli rejim uygulanmayacağının da hükme bağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılında 2 ülke arasındaki ticaret hacmi 132 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yıl ağustos ayı itibariyle geçen yılın rakamlarına ulaştık ama ben bunu hala yeterli görmüyorum. 2 ülkenin ticaret potansiyelinin bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyorum. Karadağ'ın 2012'den bu yana yürüttüğü AB katılım müzakereleri, Karadağ ve Türkiye arasındaki vize muafiyeti, ulaşım kolaylıkları gibi gelişmeler, bölgedeki konumuyla birlikte, Karadağ'ı Türk yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Diğer yandan 2021 Ocak-Ekim döneminde Karadağ’a yapılan Türk yatırımlarının miktarı 23,5 milyon avro olmuş ve ülkemiz Karadağ'a en fazla yatırım yapan 9. ülke konumuna gelmiştir."

Türkiye ile Karadağ arasındaki artan ticaret hacmi ve güçlenen karşılıklı ilişkilerin, yatırım, ticaret ve hukuk konularının güncel olarak ele alınması ihtiyacını doğurduğuna dikkati çeken Özdebir, Türk iş insanlarının Karadağ'da yatırım ve ticaret için önemli fırsatlar bulmasının, bu faaliyetlerin güvenli şekilde yürütülmesi için hukuki ve diplomatik yardımın gerekliliğini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

- "Karadağ'daki yabancı şirketlerin üçte biri Türk"

ILIDA Uluslararası Hukuk, Kalkınma ve Yatırımlar Derneği Başkanı Arzu Ongur da Karadağ'daki yabancı şirketlerin üçte birini Türk şirketlerin oluşturduğunu belirterek, Türk yatırımcıların özel olarak turizm, tarım, enerji, altyapı ve inşaat ile bankacılık sektörlerine ilgi gösterdiğini bildirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Başkanı Burak Dalgıç da güçlü iş birliklerinin Karadağ'daki iş ve yatırım olanaklarını daha cazip hale getirdiğine işaret ederek, "Karadağ'ın en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkeden biri olan Türkiye'yi aynı zamanda Karadağ'ın ilk 5 tedarikçi ülkesinden birisi haline getirebilmek için biz genç iş insanları çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdüreceğiz." dedi.

Ankara Barosu Başkanı Mehmet Eren Turan da 2 ülke arasındaki ticari ilişkilerde hukuki unsurlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Türk iş insanlarının Karadağ'a artan ilgisi beraberinde bilgi kirliliğine ve yatırımcılarımızın belli bir kısmının Karadağ hükümetinin yürürlüğe koyduğu yabancı yatırımcılara yönelik uygulamalar ve teşvikler hakkında doğru bilgiye sahip olmadan yatırımlara girişilmesine yol açabilmektedir." diye konuştu.