Ata Demirer "30 kilo verdim" deyip açıkladı! Bağırsaklarını yıkattı mı? İşte zayıflama sırrı

4,5 ayda 22 kilo veren ve diyeti bırakmayan Ata Demirer toplamda 30 kilo verdi. Ata Demirer kilo konusunda konuşurken "Mesela böyle şeyler var bize empoze edilen moda akımlar var mesela diyetisyenler, işte şu diyetisyen şöyle dedi bu diyetisyen böyle dedi şu beslenme şu diyeti bu diyeti" dedi.