Atatürk Üniversitesi DAYTAM, "OECD İLU Uygunluk Beyanı" aldı

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DAYTAM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen "OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Uygunluk Beyanı" almaya hak kazandığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla akreditasyon sertifikasına sahip olan DAYTAM, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma Planı'nda önemli bir yeri olan Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki rekabetçi yaklaşımına daha fazla katkı sunmayı sürdürecek.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlılığını azaltacak ve ilgili sektörün yurt dışı ihracatta yaşadığı problemlerin aşılmasında DAYTAM laboratuvarlarının katkı sağlayacağını aktardı.

AR-GE ve analiz merkezi olarak, risk bazlı çalışma ve kalite sistemleri sayesinde uzun ve yorucu bir çalışma süreci sonucunda "OECD İLU Uygunluk Beyanı" belgesini aldıklarını hatırlatan Çomaklı, şunları kaydetti:

"DAYTAM'ın akredite olmasıyla analizlerimizde üretilen verilerin kalitesi, veri bütünlüğü ve geçerliliği uluslararası düzeyde onaylanmış oldu. Bu başarımızla ülkemiz adına büyük ve önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. OECD İLU Uygunluk Beyanı için çalıştığımız bu süreçte, sürdürülebilir bir sistem kurmanın ve doğru iş birlikçileri belirlemenin her şeyden önemli olduğunu bir defa daha görmüş olduk. Hem kamu kurumları hem de özel sektör temsilcileri ile kurduğumuz iş birliği ağını genişleterek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik geniş çaplı araştırmalar yapmayı hedefliyoruz."

DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç ise Türkiye'de OECD İLU sertifikasına sahip çok kısıtlı sayıda laboratuvar bulunmasının, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlılığı beraberinde getirdiğine işaret etti.

Bunun önüne geçilmesi için ilaç ve tıbbi cihazların, klinik öncesi AR-GE çalışmalarının yürütüleceği uluslararası tescilli akreditasyon standardı olan "OECD İLU" sertifikasına sahip laboratuvarların çoğalmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Kılıç, "Altyapısı oldukça güçlü olan ve nitelikli bilim insanları ile başarılı çalışmaların altına imza atan DAYTAM’ın böylesine kritik ve stratejik öneme sahip bir merkez haline dönüşmesi memnuniyet verici. TÜRKAK tarafından 4 yıl süreyle akredite edilen merkez, ülkemizde OECD İLU Uygunluk Beyanı'nı alan kurumlar arasında 8, kamu kurumları arasında ise alanında ilk oldu. İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik olarak fiziksel-kimyasal testler noktasında hizmet verecek olan DAYTAM’da OECD İLU kapsamında yapılacak çalışmalar ve analiz raporları, ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık ve Fransa dahil olmak üzere OECD üyesi toplam 38 ülkede geçerli olacak." ifadelerini kullandı.