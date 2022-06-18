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Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

18.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satan iş yerinin sahibi, bir süredir dükkanın önünde asılı duran Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.

Bayrağın sokakta bir kenara atıldığını gören iş yeri sahibi, bölgedeki kameraların kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda, dün akşam dükkanın bulunduğu ara sokaktan geçen iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra Trabzonspor flamalarının da asıldığı ipteki Türk bayrağını çekip alarak yere attığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı yere atanın V.E, yanındakinin ise A.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Atatürklü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

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