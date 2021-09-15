Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

SİNOP (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

İskele Meydanı'ndaki törende Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Erol Karaömeroğlu'na teslim edildi.

Aldığı bayrağı üç kez öpen Karaömeroğlu, öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar da selamlandı.

Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Karaömeroğlu'nun Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalamasıyla son buldu.

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