Atatürk'ün Trabzon'a son ziyaretini 10 Haziran 1937'de yaptığını, Atatürk Köşkü'nde konaklayarak vasiyetini de orada yazdığını belirten Ataman, Atatürk'ün Trabzon için önemini dile getirdi.

Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

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