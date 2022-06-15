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Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

15.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, kullanılmayan malzemelerden Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdu.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda atıl durumdaki kablo makaraları, bisiklet jantları, lastik, tahta, naylon kasa, televizyon ve motor parçalarını toplayan öğrenciler, bu malzemeleri masa, kitaplık, sandalye, kalemlik ve avizelere dönüştürdü.

Hummalı çalışma sonucu tamamlanan "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" getirilen yeni kitaplarla öğrencilerin okulda en çok zaman geçirdiği yerlerden biri oldu.

Kütüphanenin açılışını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Okul Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, kütüphanenin tamamının geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığını söyledi.

Naylon kasalardan kitap rafları, bisiklet jantlarından avize yaptıklarını anlatan Aydın, "Amacımız geri dönüşüm malzemelerini bir araya getirip öğrencilerimizi okumaya ve anlamaya teşvik etmektir. İlçemizde tek, Van'da da birkaç okulda bulunan bu projenin örnek olmasını istiyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Öğretmenlerden Mehmet Yusufoğlu, kütüphaneyi öğrencileriyle birlikte hazırladıklarını belirtti.

Ülke olarak geri dönüşüme ne kadar önem verildiğini bildiklerini aktaran Yusufoğlu, "Okul idaremiz bize bu fikri sundu. Biz de öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerle birlikte çalıştık. Güzel bir kütüphane oluşturduk." diye konuştu.

Her atığın çöp olmadığını belirten öğrenciler ise geri dönüşüm kütüphanesinde zaman geçirmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

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