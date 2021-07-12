Atık malzemelerle yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretti

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da açık lise öğrencisi 26 yaşındaki Kadir Kaplan, atık su borusu, sac, profil, bisiklet zinciri, dişli ve vites kutusu gibi malzemelerle yaptığı rüzgar türbiniyle ev ile atölyesinin elektriğini üretiyor.

Kadir Kaplan, AA muhabirine, açık lise 3. sınıfta elektrik ve elektronik bölümünde okuduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri elektronik eşyalara meraklı olduğunu anlatan Kaplan, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda evimizde kaldık. Canım sıkılmasın diyerek böyle bir işe başlamıştım. 10-15 gün içerisinde kardeşimle kaynak işlerini yaptık, malzemelerini kestik ve montajını yaparak yüksek bir yere koyduk. Kullanmadığımız eski bisiklet vardı, onu parçaladım. Vites kutusunu, çarkını, dişlisini ve zincirini aldım. Çalışmayan dinamo vardı onun tamirini yaptım. Atık su borusunu keserek türbinin kanatlarını yaptım. Ortaya rüzgar türbini çıkardık." diye konuştu.

- "Evimizin elektrik faturası 50 liraya kadar düştü"

Kaplan, hurda ve çalışmayan malzemelerden yeni bir cihaz yapmanın keyif verici olduğunu ifade etti.

Kafasında çok değişik projeler olduğunu ve onları da hayata geçireceğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Ürettiğim elektriği bir aküde biriktiriyorum. Rüzgarın olmadığı zamanlarda elektriği aküden kullanıyoruz. Rüzgarlı havada evin su ısıtıcısı da dahil olmak üzere tüm elektriği buradan rahatlıkla kullanıyoruz. Eskiden evimizin elektrik faturası 150 ile 200 lira arasında geliyordu, şimdi 50 liraya kadar düştü. İnşallah yaz dönemi geçip rüzgarlar çoğaldığı zaman hiç fatura ödemeyeceğiz. Ayrıca atölyemde de kullandığım elektriği buradan üretiyorum. Atölyede kaynak makinesiyle falan çalışıyorum, onun elektriğini bile oradan karşılıyorum."

Anne Beyhan Kaplan ise evlatlarının çocukluktan bu yana elektronik eşyalara merakı olduğunu söyledi.

Oğlunun rüzgar türbini yaparak elektrik üreteceğini ilk söylediğinde şaşırdığını anlatan Kaplan, "Şimdi yaptı ve elektrik üretiyor, çok gururluyum. Bu kadar kısa sürede yapacaklarına inanmıyorduk. Çevremizdeki herkes çok takdir etti. Evlatlarımla gurur duyuyorum, çok mutlu olduk. Sonuna kadar evladımın arkasındayım. Evimizin odasında, mutfağında, her yerinde kullandığımız elektriği evladım üretiyor. Çok güzel bir duygu. Faturalarımıza da çok ciddi anlamda yansıdı." ifadelerini kullandı.