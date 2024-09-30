Atletico Madrid - Real Madrid derbisi çıkan olaylar nedeniyle durduruldu! İki takımın oyuncuları da soyunma odasına gönderildi

İspanya La Liga'daki Atletico Madrid - Real Madrid derbisi olaylar sonrası maçın hakemi tarafından durduruldu.
Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'e birçok madde attı. Maçın oynanmayacak seviyeye gelmesinin ardından hakem Mateo Busquets Ferrer, iki takımın teknik direktörleri Diego Simeone ve Carlo Ancelotti ile konuştu. Oyunu durduran hakem Ferrer, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, taraftarları sakinleştirmek için tribünlere gidip konuşma yaptı.
Atleticp Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.