Atletico Madrid - Real Madrid derbisi çıkan olaylar nedeniyle durduruldu! İki takımın oyuncuları da soyunma odasına gönderildi

İspanya La Liga'daki Atletico Madrid - Real Madrid derbisi olaylar sonrası maçın hakemi tarafından durduruldu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'e birçok madde attı. Maçın oynanmayacak seviyeye gelmesinin ardından hakem Mateo Busquets Ferrer, iki takımın teknik direktörleri Diego Simeone ve Carlo Ancelotti ile konuştu. Oyunu durduran hakem Ferrer, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN TRİBÜNE GİTTİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, taraftarları sakinleştirmek için tribünlere gidip konuşma yaptı.

20 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Atleticp Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.