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  4. Atletico Madrid - Real Madrid derbisi çıkan olaylar nedeniyle durduruldu! İki takımın oyuncuları da soyunma odasına gönderildi

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi çıkan olaylar nedeniyle durduruldu! İki takımın oyuncuları da soyunma odasına gönderildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.09.2024 00:01
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Atletico Madrid - Real Madrid derbisi sahaya atılan yabancı maddelerin ardından durdu ve mücadelenin hakemi tarafından iki takımın oyuncuları da soyunma odasına gönderildi. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından oyuncular yeniden sahaya çıktı ve maç kaldığı devam etti.

İspanya La Liga'daki Atletico Madrid - Real Madrid derbisi olaylar sonrası maçın hakemi tarafından durduruldu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

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Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'e birçok madde attı. Maçın oynanmayacak seviyeye gelmesinin ardından hakem Mateo Busquets Ferrer, iki takımın teknik direktörleri Diego Simeone ve Carlo Ancelotti ile konuştu. Oyunu durduran hakem Ferrer, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN TRİBÜNE GİTTİ

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, taraftarları sakinleştirmek için tribünlere gidip konuşma yaptı.

20 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Atleticp Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.

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Atlético Madrid real madrid
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