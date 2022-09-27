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Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

27.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

İZMİR (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İzmir'de düzenlenen "Vizyon Toplantısı"nda olimpik sporcularla bir araya geldi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki TAF Yüksek Performans Merkezi'nde düzenlenen "Vizyon Toplantısı"nın açılışında konuşan Çintimar, toplantıda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinin planlanacağını aktardı.

19. Akdeniz Oyunları'nda 7'si altın toplam 15 madalya kazanan Türkiye Atletizm Milli Takımı'nın tarihinde madalya sıralamasında ilk kez birinciliği elde ettiğine işaret eden Çintimar, 2023 yılında Avrupa ve dünya şampiyonasıyla başarı grafiğini sürdürmek istediklerini bildirdi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için de şimdiden yol haritasını ortaya koyacaklarını aktaran Çintimar, "Burada 100 olimpik sporcumuz ve teknik heyetimizle önümüzdeki yılı planlayacağız. Ona göre de sporcularımız, fizyoterapistlerimiz, doktorlarımız, psikologlarımız ve antrenörlerimiz eşliğinde bir yol haritası içerisinde hedefe kilitlenerek yürümek istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya katılan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir de derneğin yaklaşık 2 bine yaklaşan spor muhabiri, kameraman ve televizyoncudan oluştuğunu, mesleğin çatı kuruluşu olduklarını söyledi.

Yapılan çalışmalardan bahseden Tongsir, sporcularla tanışarak başarı hikayelerini dinledi.

Toplantıda olimpik sporcular, antrenörler ve idareciler de turnuvalara hazırlık süreçlerini değerlendirdi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İzmir'de olimpik sporcularla buluştu

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