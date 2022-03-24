Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da katıldığı atletizm müsabakasında baygınlık geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Yağmur Elverişli, akciğerinde tespit edilen iki kistten Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde yapılan iki operasyonla kurtuldu.

Eyyübiye ilçesinde yaşayan Yağmur Elverişli, iki yıl önce katıldığı okullar arası atletizm müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen müsabakalarda da derece alan Elverişli, 6 ay önce katıldığı koşuda nefesi kesilip baygınlık geçirmesi üzerine Şanlıurfa'daki bir hastaneye götürüldü.

Herhangi bir tanı konulamayan ancak şikayetleri devam eden Elverişli, Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesine yönlendirildi. Burada Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler tarafından muayene edilen çocuğun akciğerlerinde her biri 15 santimetre büyüklüğünde iki kist tespit edildi.

Dörterler ve ekibi tarafından ameliyata alınan çocuk, iki operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Dörterler, AA muhabirine, şampiyon sporcunun kaldığı müsabakaların ardından rahatsızlığının ortaya çıktığını, erken müdahaleyle hayati tehlikesinin ortadan kalktığını söyledi.

Bu tür vakaların yaklaşık 10 bin kişide bir görüldüğünü belirten Dörterler, yapılan iki başarılı operasyonla küçük kızın normale döndüğünü ifade etti.

- "Koşarken kisti patlayabilir ve hayatı tehlikeye girebilirdi"

Doç. Dr. Dörterler, Yağmur'un antrenmanlarda ve müsabakalarda nefes darlığı, koşu mesafelerinin azalması ve çabuk yorulmasıyla beraber baygınlık şikayetiyle doktora gittiğini ancak bir sonuç alınamadığını, hastanelerine gelmesiyle yaptıkları incelemede iki akciğerinde kist belirlediklerini anlattı.

Kistlerin küçük kızın akciğerinin büyük kısmını kapladığına işaret eden Dörterler, şöyle konuştu:

"Büyük bir cerrahi müdahale gerektiği için bizler önce bir taraftaki kisti aldık. Hasta toparlayınca diğer tarafa müdahale ederek aldık. Şu anda kızımız gayet sağlıklı ve yakın bir zamanda taburcu edeceğiz. Kızımızın katıldığı müsabakaların ardından rahatsızlığının ortaya çıkması ve erken teşhis edilmesi hayatını kurtardı. Çocuğumuz şanslı çünkü koşarken nefes darlığı çekmesi, mesafelerin azalması ve baygınlık gibi şikayetlerin başlamasıyla sağlık merkezine başvurdu. Erken teşhis ve müdahale olmasaydı kızımız koşarken kisti patlayabilir ve hayatı tehlikeye girebilirdi."

- "Bundan sonra artık koşarken zorlanmayacağım

Yağmur Elverişli de sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirleterek "Bundan sonra artık koşarken zorlanmayacağım. Kendimi iyi hissediyorum. Beni iyileştiren doktorlara, Erman hocama teşekkür ederim. Onlar için bol bol dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Ali Elverişli de görme engeli bulunan 4 çocuğu olduğunu, küçük kızının sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Yağmur'un atletizmde ve derslerinde çok başarılı olduğunu anlatan Elverişli, "Ben, kızım Yağmur ve diğer çocuklarımda görme engeli var. Yağmur, çok başarılı bir çocuk. Katıldığı koşu yarışlarından 4 madalya kazandı. Dersleri de çok iyi, bu rahatsızlığı başlayınca çok korktuk. Kızımı koşularda nefesi darılınca, hastaneye götürdük. Fakat 'bir şey yok' deyip bizi eve gönderdiler. Kızım koşarken çok zorlanınca biz de buraya geldik. Erman hoca bize çok yardımcı oldu. Gerekli olan her şeyi yaptı. Kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.