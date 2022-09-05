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Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

05.09.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahil bandında denetim gerçekleştiren atlı polis ekibi, vatandaşların ilgisini çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atlı birlikler, geçici görevle geldikleri İzmit'te Büyükşehir Belediyesi Sahil Parkı ve Sekapark'ta devriye gezdi.

Vatandaşlar 4 attan oluşan birliğe yoğun ilgi gösterdi.

Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda bir hafta boyunca görev yapacağı öğrenildi.

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

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