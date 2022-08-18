SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı muhtemel 11'leri!

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı muhtemel 11'leri!

18.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği maç Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Viola Park'ta oynanacak. Birçok taraftar karşılaşmayı heyecanla beklerken, "Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri...

Austria Wien - Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Sarı kanarya UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'e konuk oluyor. Peki Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Austria Wien Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.
Austria Wien - Fenerbahçe maçı S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Austria Wien: Christian Früchtl, Marvin Martins, Lukas Mühl, Lucas Galvao, Andreas Gruber, Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Manfred Fischer, Florian Wustinger, Muharem Huskovic, Haris Tabakovic.
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Austria Wien fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Belotti, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı!

Belotti, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı!

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Okan Buruk bombayı patlattı! Milli yıldız...

Okan Buruk bombayı patlattı! Milli yıldız...

Galatasaray'a geliyor mu? Resmen belli oldu...

Galatasaray'a geliyor mu? Resmen belli oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.