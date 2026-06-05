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Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı uyardı

Reha Muhtar, İstanbul'da düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı. Çocukları Poyraz ve Mina'nın katıldığı cenazede ilginç anlar da yaşandı. Poyraz'ın ikizinin dürttüğü anlar dikkat çekti.

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı uyardı

Bir süredir Bodrum'daki bir hastanede tedavi gören Reha Muhtar, yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul'a getirilen Muhtar için cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Reha Muhtar'ın vasiyeti üzerine Deniz Uğur gelmedi. Cenazede Reha Muhtar'ın ikizleri Mina ve Poyraz da vardı.

Reha Muhtar ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina yı uyardı 1

Tabutu başına gelen bir vatandaş Reha Muhtar için “kimseyi kırmazdı” sözünü söyleyince kızı Mina’nın verdiği tepki dikkat çekti. Bunun üzerine Poyraz, kardeşini dürterek uyardı.

Reha Muhtar ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina yı uyardı 1

O anlarda hem Mina'nın hem de Poyraz'ın mimikleri dikkat çekti.

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Geçtiğimiz yıllarda Deniz Uğur kızının bir videosunu paylaşmıştı. Burada Mina "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şu anda 14 yaşındayım hâlâ oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum nolur beni babama geri götürmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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Reha Muhtar
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