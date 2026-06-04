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Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi! İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli golcü Mauro Icardi, 25 valizle birlikte İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Arjantin'e gitti.

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi! İstanbul'dan ayrıldı
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak üzere kolları sıvayan Galatasaray'da, takımın dünyaca ünlü süper starı Mauro Icardi’nin geleceği büyük bir soru işaretine dönüştü. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin, Arjantinli golcüyle yola devam etmek adına yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğu bilinirken, Icardi cephesinde camiada şok etkisi yaratacak flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY’DA MAURO ICARDI DEPREMİ: 25 VALİZLE İSTANBUL’A VEDA ETTİ

Galatasaray da Mauro Icardi kararını verdi! İstanbul dan ayrıldı 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı son dakika bilgisine göre; Mauro Icardi, adeta İstanbul’daki köprüleri atarcasına 25 valizle birlikte şehirden ayrıldı. Yıldız oyuncunun eşyalarıyla birlikte ülkesi Arjantin’e doğru yola çıktığı kaydedildi. Yönetimin kalması yönündeki ısrarlarına rağmen tecrübeli golcünün bu kadar yüklü bir bagajla şehirden ayrılması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında "ayrılık" iddialarını kuvvetlendirdi ve transfer kulislerini bir anda hareketlendirdi.

SEZONU 19 SKOR KATKISIYLA TAMAMLADI

Galatasaray da Mauro Icardi kararını verdi! İstanbul dan ayrıldı 2

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda inişli çıkışlı bir grafik sergilese de hücum hattının en önemli gücü olmayı sürdüren 33 yaşındaki santrfor, takımının şampiyonluk yolculuğuna önemli katkılar verdi. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 47 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda takımına 16 gol ve 3 asistlik bir performansla katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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