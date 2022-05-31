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Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı

31.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YEŞİLAY Avcılar Şubesi, 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü"nde bandolu yürüyüş düzenleyerek, herkese tütünden uzak durma çağrısı yaptı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YEŞİLAY Avcılar Şubesi, 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü"nde bandolu yürüyüş düzenleyerek, herkese tütünden uzak durma çağrısı yaptı.
Yeşilay Avcılar Şube Başkanı Ufuk Güneş, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu ile işbirliği yaparak Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenledi. İnsa 50’inci Yıl Anadolu Lisesi Bando Takımı, Marmara Caddesi’nde konser vererek yürüyüş yaparken, trompet, davullar derneğin simgesi yeşil balonlarla süslendi. Havuz Meydanı’nda basın açıklaması yapan Avcılar Yeşilay Derneği Başkanı Ufuk Güneş, dünyada tütün alışkanlığının insanlara büyük zarar verdiğini, bu kötü alışkanlığa son verilmesi için her alanda çaba harcadıklarını söyledi. Güneş, bu günde farkındalık oluşturmak için bandolu yürüyüş yaptıklarını ve toplumu bu tehlikeye karşı dikkatli olmaya çağırdıklarını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi de bandolu tütüne karşı yürüyüşe bir süre eşlik ederek destek verdi.

(FOTOĞRAF)

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı - Bölge - İstanbul - Avcılar

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