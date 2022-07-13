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Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı

13.07.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SİNEMANIN iki ünlü siması Kemal Sunal ve Charlie Chaplin’in canlandırdığı karakterler ‘Canlı heykel’ performansı ile Avcılar’da sergilendi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİNEMANIN iki ünlü siması Kemal Sunal ve Charlie Chaplin’in canlandırdığı karakterler ‘Canlı heykel’ performansı ile Avcılar’da sergilendi. İki ünlü sanatçının canlı heykelini görenler şaşkınlıkla onları inceledi.
Amatör tiyatro sanatçıları Cemal Uçarman ile Emrah Art, halkı gülümsetebilmek amacıyla bir araya geldi. Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı önüne gelen canlı heykel performansı sergileyen iki sanatçıyı görenler durup şaşkınlıkla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Özellikle çocuklar canlı heykellerin yanına kadar giderek onların hareket edip edemediklerini anlamak istedi. Birçok kişi cep telefonları ile bunları görüntülerken daha sonra selfie çekmeye çalıştı. Charlie Chaplin’in ‘Şarlo’ ve Kemal Sunal’ın ‘Çöpçüler Kralı’ karakterini hareketsiz canlandırırken sadece bağış kutusuna para bırakıldığı zaman teşekkür amacıyla minik hareket yapan Cemal Uçarman, “Toplumu gülümsetmek istedik. Bunu da herkesin tanıdığı iki ismin canlı heykel performansı ile gerçekleştirdik. Büyük ilgi gördük” dedi. Emrah Art da, “İnanılmaz güzel tepkiler aldık. Bu mutluluk bize yeter” dedi.

(FOTOĞRAF)

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı - Bölge - İstanbul - Avcılar

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