YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

15.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVCILAR’da mutfaktaki kombinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da mutfaktaki kombinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Ambarlı Mahallesi’nde 4 katlı binanın bahçe katında oturan aile fertlerinin zaman zaman mama verdikleri sahipsiz yavru kedilerden biri açık pencereden içeri girdi. Yavru kedi mutfakta kombiye girdi ve bir daha çıkamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İtfaiye ekibi kombinin kapağını açarak yavru kediyi çıkardı. 5 yaşındaki Emre Çemel, “Yavru kedi pencereden geldi. Kombinin içine girdi bir daha da çıkmadı” dedi.
(DHA)

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:41
Yatsı
22:26
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.