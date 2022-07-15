Avcılar’da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da mutfaktaki kombinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi’nde 4 katlı binanın bahçe katında oturan aile fertlerinin zaman zaman mama verdikleri sahipsiz yavru kedilerden biri açık pencereden içeri girdi. Yavru kedi mutfakta kombiye girdi ve bir daha çıkamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İtfaiye ekibi kombinin kapağını açarak yavru kediyi çıkardı. 5 yaşındaki Emre Çemel, “Yavru kedi pencereden geldi. Kombinin içine girdi bir daha da çıkmadı” dedi.

(DHA)