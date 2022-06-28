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Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı

28.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVCILAR Kaymakamlığı, ilçedeki yetim, öksüzlere dağıtılmak üzere kurban bağışı kampanyası başlattı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Kaymakamlığı, ilçedeki yetim, öksüzlere dağıtılmak üzere kurban bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ilk olarak iki tosun ve iki koç bağışlandı.
Kaymakam Kemal İnan’ın talimatı ile geçen yıl başlatılan kampanyada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne bağışlanan ve Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların yanı sıra yıl içerisinde bağışlanan adakların toplam 6 ton 700 kilo eti dağıtılmıştı. Bu bayramda da yinelenen kampanya kapsamında bir hayırsever iki tosun bağışladı. Yeşilkent Mahallesi’nde besi çiftliği sahibi Yakup Baş da kampanya kapsamında 2 koçu bağışladı. Vakıf Müdürü Bilal Yıldız, ilçede yardıma muhtaç kişilerin tüm kayıtlarının bulunduğunu, kesilen kurbanların etlerini önceliği yetim, öksüz ve parçalanmış ailelere bayramın ilk üç günü saat 23.00’e kadar çalışarak dağıtacaklarını, kalan bölümü de derin dondurucularda saklayarak bayramın ardından bizzat teslim edeceklerini söyledi. Yıldız, "İsteyen bağışçı bizimle birlikte gelerek bizzat etleri zor durumdaki ailelere dağıtabilir" dedi.

(FOTOĞRAF)

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar’da yetim ve öksüzlere kurban bağışı - Bölge - İstanbul - Avcılar

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