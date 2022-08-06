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Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

06.08.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak: - "Decentraland'deki Otokoç Metazone deneyim merkezinde oluşturduğumuz Fenerbahçe'nin devasa boyutlardaki yeni sezon formasını isteyen herkes ziyaret ederek görebilir ve bizimle bu deneyime ortak olabilir"

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, 5 yıldır forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını merkeziyetsiz "Metaverse Decentraland-Otokoç Metazone"da inşa ettiği, "metaverse"de yapılmış en büyük forma ile tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, projede "metaverse" içerisinde çok uzaktan bile görülebilecek dev bir yapı inşa edildi. "Dünyada ilk kez" bir spor kulübünün forması Web 3.0 dünyasında bina şeklinde uygulandı.

Formanın bugüne kadar "metaverse"de yapılmış en büyük forma olmasının yanında, Türkiye'de ilk defa bir spor kulübü, "metaverse"de bir forma tanıtımı projesine imza atmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, son dönemin merakla takip edilen konularından "metaverse" ile ilgili projelere son hızla devam edeceklerini belirterek, "Yeni sezonda Fenerbahçe'ye başarılar dilemek ve büyük Fenerbahçe camiası gibi her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir proje tasarladık. Decentraland'deki Otokoç Metazone deneyim merkezinde oluşturduğumuz Fenerbahçe'nin devasa boyutlardaki yeni sezon formasını isteyen herkes ziyaret ederek görebilir ve bizimle bu deneyime ortak olabilir. Fenerbahçe taraftarlarının gönül bağı kurduğu formayı dev boyutta görünce yaşayacakları deneyim, Otokoç Metazone'da sunacağımız projelerin ilk basamağını oluşturuyor. Taraftarlarla etkileşime geçeceğimiz farklı kurgularla çok yakında karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm Fenerbahçe taraftarları, devasa Fenerbahçe formasını Decentraland'de -111,10 koordinatlarında ziyaret edebiliyor ve bu deneyimin bir parçası olabiliyor.

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

- Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak: - "Decentraland'deki Otokoç Metazone deneyim merkezinde oluşturduğumuz Fenerbahçe'nin devasa boyutlardaki yeni sezon formasını isteyen herkes ziyaret ederek görebilir ve bizimle bu deneyime ortak o

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

Avis, Fenerbahçe sponsorluğunu "metaverse"deki dev forma ile taçlandırdı

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avis fenerbahçe

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